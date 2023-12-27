Стокгольм, 27 декабря, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Швеция отменила эмбарго на экспорт товаров турецкой оборонной промышленности, сообщила 27 декабря газета Yeni Şafak.

«Швеция, которая в 2022 году аннулировала все разрешения на экспорт продукции военного назначения для Турции, снова разрешила экспорт в этой области», — говорится в материале.

Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар проинформировал о последнем этапе в отношениях со Швецией. Он отметил, что после начала процесса вступления в НАТО заявки, поданные турецкими компаниями, в Стокгольме одобрили.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря комиссия по иностранным делам парламента Турции большинством голосов одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Соответствующий документ вынесут на голосование парламентской генеральной ассамблеи. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ещё в октябре одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 декабря заявил, что Швеция в ближайшее время войдёт в состав Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что членство Стокгольма в НАТО усилит потенциал военного блока.

Летом 2022 года НАТО официально пригласил Финляндию и Швецию стать его членами. Позднее обе страны подали заявки на вступление в альянс. Финляндию приняли в НАТО 4 апреля 2023 года.

В России предупредили Швецию, что вступление в НАТО чревато потерей суверенитета. Президент России Владимир Путин отмечал, что у России не было проблем с Финляндией и Швецией, но они могут возникнуть из-за фактора сил военного блока.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум заявил, что размещение военных баз НАТО в Финляндии и Швеции приведёт к перестройке системы обороны России и вынужденному ответу.