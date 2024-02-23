Будапешт, 23 февраля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон надеется на скорое вступление в НАТО, тогда страна станет военным союзником Венгрии. Об этом он заявил 23 февраля на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обе наши страны — члены ЕС, а вскоре мы станем союзниками по НАТО», — сказал Кристерссон.

Орбан на пресс-конференции также сообщил, что Венгрия возьмёт в аренду у Швеции четыре истребителя Gripen. В ходе переговоров в Будапеште премьеры подписали соответствующий договор.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Орбан объявил, что венгерский парламент ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в ходе весенней сессии, которая начнётся 26 февраля. Он заявил, что спор между странами близится к завершению, стороны сделали важные шаги навстречу.

При этом 5 февраля в парламенте Венгрии в ходе внеочередной сессии уже выносили на рассмотрение вопрос об одобрении заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Но принятие документа не состоялось, так как правящая коалиция, имеющая две трети мест, отказалась голосовать.

После того как в январе парламент Турции ратифицировал решение Швеции вступить в НАТО, Венгрия осталась единственной страной, которая не согласовала вхождение этой страны в альянс.