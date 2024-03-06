Стокгольм, 6 марта, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Швеция официально станет членом Североатлантического альянса 11 марта, сообщил 6 марта телеканал TV4 Nyheterna.

Иван Шилов ИА Регнум

«Шведский флаг поднимут в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днём. Это знаменует собой начало членства», — говорится в материале.

На церемонию поднятия флага приедет премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Пригласят высокопоставленных лиц и послов стран НАТО. В Брюсселе также запланировали пресс-конференцию.

Ранее, 5 марта, президент Венгрии Тамаш Шуйокподписал ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. В парламенте подписали ратификацию и направили документ в администрацию президента. После подписания главой государства документ направят в Вашингтон.

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