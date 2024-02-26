Брюссель, 26 февраля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг поприветствовал ратификацию венгерским парламентом протокола о приёме Швеции в альянс. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

U.S. Secretary of Defense

«Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее», — написал генсек альянса.

Как передавало ИА Регнум, парламент Венгрии 26 февраля на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО.

За принятие документа проголосовали 188 депутатов из 199, против — шесть.

До этого Венгрия оставалась последней страной-членом НАТО, власти которой не одобрили присоединение Швеции к военному блоку. В январе 2024 года заявку Швеции ратифицировал парламент Турции.

17 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что парламент страны ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в военный блок в ходе весенней сессии, которая начнётся 26 февраля. Спор между Будапештом и Стокгольмом близится к завершению, стороны сделали важные шаги навстречу друг другу, сказал он.

Власти Швеции и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. В апреле 2023 года Финляндию официально приняли в военный блок.

Руководители западных стран не отказываются от своих агрессивных целей, заявил в декабре 2023 года на коллегии Министерства обороны президент России Владимир Путин. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, а Финляндию и Швецию втягивают в НАТО, что означает очередной этап приближения военного блока к границам РФ, отметил президент.

По словам российского лидера, все территориальные споры с Финляндией разрешили в ХХ веке. У двух стран были добрые отношения, однако после вступления в НАТО проблемы возникнут.

Президент отметил, что аналогичная ситуация складывается с другими странами НАТО. Никаких проблем у России с каждой конкретной страной не было. США как хозяин НАТО искусственно создаёт проблемы с Москвой, потому что такой конкурент, как Россия, им не нужен.