Стамбул, Турция, 6 января, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Окончательное решение о вступлении Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) примет Великое национальное собрание Турции (парламент страны), заявил глава МИД Турции Хакан Фидан 6 января.

Sina Schuldt /dpa/ Global Look Press Госсекретар США Энтони Блинкен

«(Право принимать — Прим. ред.) окончательное решение по процессу, связанному со вступлением Швеции в НАТО, принадлежит нашему парламенту», — сказал Фидан на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Стамбуле, передаёт со ссылкой на осведомлённый источник ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, летом 2022 года руководство НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию вступить в военный блок. Позднее обе страны подали заявки на вступление.

Финляндию приняли в НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что если прежде у России не было проблем с Финляндией и Швецией, то теперь они могут возникнуть. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию поразило, как быстро Стокгольм и Хельсинки отказались от нейтралитета ради вхождения в НАТО.

В конце декабря 2023 года Комиссия по международным делам турецкого парламента согласовала ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО. Документ вступит в силу только после того, как под ним поставит подпись президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он ещё в октябре одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО.

11 декабря газета Hürriyet написала о том, что Турция готова поддержать вступление Швеции в Североатлантический альянс в случае, если Вашингтон выполнит своё обещание по передаче Анкаре истребителей F-16. Авторы публикации отметили, что «тайное эмбарго» на поставки вооружения некоторыми странами в отношении турецкой стороны уже якобы отменили. Вопрос о поставках истребителей также обсуждался на встрече Фидана и Блинкена 6 января, сообщали в МИД Турции.

20 декабря Блинкен заявил, что Швеция в ближайшее время войдёт в состав Североатлантического альянса. По словам главы Госдепартамента, членство Стокгольма в НАТО усилит потенциал военного блока.