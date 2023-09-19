Анкара, 19 сентября, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Швеция не предпринимает необходимых усилий для вступления в Североатлантический альянс, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире американского телеканала PBS 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Это часть повестки дня Великого национального собрания Турции (ВНСТ). Парламент будет оценивать ситуацию в рамках своего календаря. Это предложение будет вынесено на голосование депутатов», — сказал турецкий президент.

Предложение Швеции о вступлении в НАТО будет рассмотрено ВНСТ и именно решение парламента станет определяющим. Президент Турции в очередной раз подчеркнул, что Швеция должна выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом.

Как передавало ИА Регнум, ранее в необходимости принимать Швецию в НАТО усомнились в парламенте Венгрии. Как заявил один из спикеров Ласло Кёвер, Будапешту нельзя торопиться с поддержкой заявки Швеции на вступление в альянс, учитывая недавний показ в шведских школах фильма с критикой венгерской политики.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией в мае 2022 года. 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто передал госсекретарю США документ о присоединении страны к НАТО.