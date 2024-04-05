Стокгольм, 5 апреля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Планы Стокгольма создать базу НАТО на шведском острове Готланд представляют собой провокационную активность, заявили в МИД России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ведомстве отметили, что подобные попытки превращают Балтийское море в зону геополитической конфронтации.

«Принимая во внимание планы Швеции, вынуждены констатировать, что стараниями Стокгольма и Североатлантического альянса в целом прежде мирная акватория Балтийского моря превращается в арену геополитической конфронтации», — отметили в министерстве, сообщение которого приводит «РИА Новости».

В МИД указали, что НАТО стремится нарастить военный потенциал в этой акватории. В министерстве напомнили, что в 2015 году Швеция восстановила военное присутствие на Готланде.

Кроме того, в апреле 2023 года, до вступления Стокгольма в НАТО, шведская армия провела на острове учения, в рамках которых якобы отрабатывала противодействие вооруженному нападению. В МИД подчеркнули, что Россия тщательно следит за ситуацией и оценивает возможные риски.

Дипломаты добавили, что для нейтрализации угроз на северном направлении в РФ воссоздали Ленинградский военный округ.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта 2024 года Швеция стала 32-м членом НАТО. Страна подала соответствующую заявку в альянс вместе с Финляндией в мае 2022 года. Хельсинки приняли в военный блок в апреле 2023 года.

Британская газета Financial Times 7 марта, ссылаясь на источники, написала, что Швеция, вероятно, станет важным логистическим хабом НАТО, через который альянс сможет оперативно перебрасывать войска в Финляндию и прибалтийские страны, если вспыхнет конфликт с Россией.

В марте Финляндия и Швеция принимали участие в военных учениях Североатлантического альянса Nordic Response ― 2024, проходивших возле российских границ.