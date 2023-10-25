Анкара, 25 октября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом 25 октября сообщила газета Aksam.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Законопроект об одобрении ратификации протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору подписан Нуманом Куртулмушем и передан в комитет по иностранным делам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией в мае 2022 года. Финляндию официально приняли в НАТО 4 апреля 2023-го, она стала 31-м членом альянса.

Турция выступила против принятия Швеции из-за массовых выступлений в Стокгольме против политики Анкары и акций по осквернению Корана.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 24 октября, что Швеция полностью готова к вступлению в альянс после выполнения всех обязательств и изменения законодательства. Он добавил, что после подачи документов на ратификацию рассчитывает на быстрое одобрение членства Швеции турецким парламентом.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на неназванного представителя правительства Швеции, сообщил о письме Столтенберга всем участникам НАТО. В нём говорится, что Швеция должна войти в альянс не позднее встречи министров иностранных дел стран-участниц, намеченной на 28–29 ноября.