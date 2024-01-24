Анкара, 24 января, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение парламента Турции ратифицировать членство Швеции в Североатлантическом альянсе. Об этом в среду, 24 января, сообщило агентство Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган и Столтенберг

«Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию членства Швеции в НАТО. Я также рассчитываю на то, что Венгрия завершит ратификацию как можно скорее», — сказал Столтенберг. Также генеральный секретарь НАТО выразил свою полную уверенность в том, что членство Швеции только усилит Североатлантический альянс.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 23 января, турецкий парламент принял решение о вступлении Швеции в НАТО, ответив на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ратифицировать соответствующий протокол. При этом в октябре лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призывал власти Турции не ратифицировать протокол о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе. Кроме того, он назвал «вопросом жизни и смерти» выход Анкары из НАТО.

Напомним, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс ещё в мае 2022 года. В начале апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО. Работа над вопросом о вступлении Швеции в блок всё ещё рассматривается.