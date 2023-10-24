Стокгольм, 24 октября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Швеция полностью готова к вступлению в НАТО после выполнения всех обязательств и изменения законодательства. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 24 октября на пресс-конференции в Стокгольме.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что Швеция выполнила свои обязательства, изменила конституцию и законы, расширила антитеррористическое сотрудничество, возобновила поставки оружия Турции. Альянс и Швеция урегулировали все вопросы, связанные с озабоченностями Анкары в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

«Швеция полностью готова к членству в альянсе», — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что после подачи документов на ратификацию рассчитывает на быстрое одобрение членства Швеции турецким парламентом.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на неназванного представителя правительства Швеции, сообщило о письме Столтенберга всем участникам НАТО, направленном около недели назад. В нём говорится, что Швеция должна войти в альянс не позднее встречи министров иностранных дел стран-участниц, намеченной на 28–29 ноября.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией в мае 2022 года. Финляндию официально приняли в НАТО 4 апреля этого года, она стала 31-м членом альянса. Турция выступила против принятия Швеции из-за массовых выступлений в Стокгольме против политики Анкары и акций по осквернению Корана.

Политолог Владимир Корнилов заявил ИА Регнум, что размещение военных баз НАТО в Финляндии и Швеции приведёт к перестройке системы обороны России и вынужденному симметричному ответу. По его словам, США и их союзники продолжают раскручивать ситуацию с военными базами, а Швеция с давних пор была на позиции «почти в НАТО».