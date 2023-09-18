Будапешт, 18 сентября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер сомневается, что Будапешту необходимо поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, учитывая выход учебного фильма с критикой венгерской политики. Об этом он заявил 15 сентября на телеканале HirTV.

Иван Шилов ИА Регнум

Политик прокомментировал показ в шведских школах фильма, создатели которого утверждают, что в Венгрии в последние годы наблюдается упадок демократии.

«Не уверен, что нам следует за это голосовать. Я думаю, что нам не нужен союзник с таким мнением о нас и нашем патриотизме, которое отражает этот короткий фильм», — сказал Кёвер.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля 2023 года в парламенте Венгрии сорвали голосование по вопросу о приёме Швеции в НАТО. На заседание не пришли депутаты от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и сотрудничающие с ними христианские демократы, в результате на заседании не набралось кворума для утверждения повестки.

Кроме того, Анкара также выступает против принятия Швеции в Североатлантический альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 сентября заявил, что Стокгольм до сих пор не выполнил обещания о противодействии терроризму.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией 18 мая 2022 года, 4 апреля 2023 года Финляндию официально приняли в альянс. При этом для Швеции вопрос усложнился из-за акций в Стокгольме, на которых оскверняли Коран. По этой причине Анкара выступила против членства шведской стороны в НАТО.