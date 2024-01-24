Москва, 24 января, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что ратификацией протокола о вступлении Швеции в НАТО Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не Североатлантического альянса.

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«Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет упущен», — написал сенатор в Telegram-канале.

Он добавил, что НАТО является главным источником нестабильности в мире и генератором новых вызовов и угроз. Косачёв напомнил, что после Второй мировой войны в мире произошло более 250 военных конфликтов, и около 80% из них — от рук США и НАТО. Причём почти все они произошли за пределами компетенции альянса.

Кроме того, по словам сенатора, НАТО является антиподом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщало ИА Регнум, Турция 23 января одобрила законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. Теперь Венгрия осталась единственной страной — членом альянса, не ратифицировавшей шведскую заявку на присоединение. При этом в октябре лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призывал власти Турции не ратифицировать протокол о членстве Швеции.

Позднее, 24 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение парламента Турции ратифицировать членство Швеции в альянсе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Кремль сожалеет о решении Швеции вступить в НАТО. На брифинге 24 января представитель Кремля заявил, что одобрение турецким парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО является суверенным решением Анкары.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. В апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО.