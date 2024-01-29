Анкаре грозит расплата за одобрение приёма Швеции в НАТО, заявили в Турции
Политик Дестичи: Турции не стоило одобрять вступление Швеции в НАТО
Анкара, 29 января, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Турции не стоило одобрять приём Швеции в НАТО, над Анкарой нависла угроза расплаты. Об этом заявил лидер турецкой ультранационалистической Партии великого единства Мустафа Дестичи, сообщила 28 января газета Duvar.
Парламент страны 23 января ратифицировал протокол о членстве Швеции в НАТО. Спустя два дня президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, утверждающий решение парламента.
«Я надеюсь, что всё закончится не так, как было в ситуации с Грецией, и Турции не придётся расплачиваться за это», — сказал Дестичи.
По его мнению, Анкара не должна была говорить «да» вступлению Швеции в НАТО до момента выполнения этой страной всех своих обязательств перед Турцией. Политик пояснил, что Швеция должна ликвидировать все представительства запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана, изменить конституцию и законы, ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульманских святынь, особенно Корана.
Как сообщало ИА Регнум, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Последняя стала членом Североатлантического альянса в начале апреля 2023 года. После Турции королевству осталось получить одобрение со стороны Венгрии.