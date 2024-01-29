Анкара, 29 января, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Турции не стоило одобрять приём Швеции в НАТО, над Анкарой нависла угроза расплаты. Об этом заявил лидер турецкой ультранационалистической Партии великого единства Мустафа Дестичи, сообщила 28 января газета Duvar.

Иван Шилов ИА REGNUM

Парламент страны 23 января ратифицировал протокол о членстве Швеции в НАТО. Спустя два дня президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, утверждающий решение парламента.

«Я надеюсь, что всё закончится не так, как было в ситуации с Грецией, и Турции не придётся расплачиваться за это», — сказал Дестичи.

По его мнению, Анкара не должна была говорить «да» вступлению Швеции в НАТО до момента выполнения этой страной всех своих обязательств перед Турцией. Политик пояснил, что Швеция должна ликвидировать все представительства запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана, изменить конституцию и законы, ввести уголовную ответственность за оскорбление мусульманских святынь, особенно Корана.

Как сообщало ИА Регнум, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе с Финляндией. Последняя стала членом Североатлантического альянса в начале апреля 2023 года. После Турции королевству осталось получить одобрение со стороны Венгрии.