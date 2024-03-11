Брюссель, 11 марта, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 марта подняли национальный флаг Швеции в честь присоединения страны к военному блоку.

Иван Шилов ИА REGNUM

Участие в церемонии приняли генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и кронпринцесса Швеции Виктория.

«Это исторический день. Мы приветствуем Швецию в НАТО. Членство Швеции в НАТО делает нас сильнее», — заявил в своём выступлении Столтенберг.

Кристерссон в свою очередь отметил, что, присоединяясь к военному блоку, Швеция намерена развивать «сотрудничество в области безопасности со своими соседями».

Под звуки национального гимна Швеции военнослужащие НАТО подняли флаг на мачту. Церемония завершилась исполнением гимна военного блока.

Как сообщало ИА Регнум, Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Заявку на вступление власти страны подавали одновременно с Финляндией ещё в 2022 году, но утверждение принятия Швеции в военный блок затянулось из-за позиции властей Турции и Венгрии.

Обозреватели британской газеты Financial Times 7 марта отметили, что НАТО планирует активно использовать Швецию в случае конфликта с Россией. Как заявил изданию неназванный источник, Швеция хорошо подходит на роль логистического хаба для переброски сил военного блока в Прибалтику.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что Швеция и Финляндия «стремительно» отказались от нейтралитета, которого придерживались десятилетиями. Он подчеркнул, что Россия ответит на их присоединение к НАТО, нарастив вооружения в Московском и Ленинградском военных округах.