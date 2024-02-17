Будапешт, 17 февраля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) в начале весенней сессии, которая начнётся 26 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 17 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наш спор со Швецией близится к завершению. Вместе со шведским премьер-министром мы предприняли важные шаги по восстановлению доверия. Мы движемся к тому, что в начале весенней сессии парламента мы сможем ратифицировать вступление Швеции в НАТО», — пояснил венгерский премьер.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля парламент Венгрии не смог проголосовать по вопросу о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, так как не набрал кворума после того, как правящая коалиция, имеющая две трети голосов, объявила бойкот внеочередному заседанию.

При этом 24 января Орбан по итогам беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призывал парламент страны ратифицировать заявку Швеции на присоединение к альянсу при первой же возможности.

Спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер 25 января заявил, что у процесса расширения НАТО есть «досадный недостаток» вдумчивости и демократической тщательности. При этом, по его словам, Будапешт поддерживает расширение альянса.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, и уже в апреле Финляндию официально приняли в альянс, а вопрос вступления в военный блок Швеции не был разрешён из-за позиций Турции и Венгрии. Позднее власти Турции согласовали вступление Стокгольма в альянс.