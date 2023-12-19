В интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин анонсировал создание Ленинградского военного округа (далее — ЛВО). По каким-то причинам это заявление осталось в тени у российских политологов и экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом западные СМИ, включая норвежских журналистов, преподнесли информацию как событие исключительно российско-финских отношений, т. к. сам Владимир Путин заявил, что у Финляндии могут возникнуть проблемы после вступления в НАТО, связанные с созданием ЛВО.

Идеи о воссоздании ЛВО впервые прозвучали в конце прошлого года на коллегии военного ведомства.

Министр обороны России Сергей Шойгу тогда заявил, что, «учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России». И хоть конкретные сроки воссоздания ЛВО не сообщали ни Шойгу, ни Путин, в плане развития Вооруженных Сил РФ на 2023–2026 годы значится появление ЛВО.

Стоит отметить, что ЛВО уже существовал в период с 1918 по 2010 гг. И в этой связи напрашивается резонный вопрос: а зачем вообще надо было расформировывать ЛВО?

ЛВО охватывал, в том числе, границу с тремя прибалтийскими государствами, Норвегией и Финляндией. Все, кроме Финляндии, на тот момент были членами НАТО. И если брать за основу высказывание Путина, что между Россией и Финляндией были «самые добрые, самые сердечные» отношения, то аналогичные категории применить к отношениям России с Эстонией, Латвией и Литвой не поворачивается язык.

Вступление в 2004 году Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО вызвало негативную реакцию российской стороны. Из-за расширения НАТО на Восток, которое безусловно не отвечало национальным интересам России, военные базы НАТО размещались в непосредственной близости от российской границы, а подлетное время до крупных российских городов сократилось до 5–30 минут.

Кроме того, вступление в НАТО Литвы осложнило положение Калининградской области. Транзит грузов нередко использовался как средство давления на Россию.

Например, такая ситуация имела место в 2008 году во время конфликта в Южной Осетии. Стоит отметить, что тогда три прибалтийских государства заняли позицию Грузии, а президент Эстонии Тоомас Ильвес заявил: «Российско-грузинская война является пробным камнем для Европейского Союза в части формирования безопасности Европы в будущем».

И вот на фоне этой русофобской политики приграничных стран в 2010 г. принимается решение о расформировании ЛВО.

Сердечность и доброта, присущая отношениям России и Финляндии, о которых говорил Владимир Путин, возможно, тоже были лишь плодом желания российской стороны. В 2010 году посол Финляндии в России Матти Анттонен в интервью «Российской газете» заявил: «Зимняя война, почти не замеченная миром из-за Второй мировой, надежно закрепилась в исторической памяти финского народа».

Теперь же мы живем в эпоху глобальной нестабильности, которая характеризуется конфронтационным характером. Внимание ключевых игроков все больше концентрируется на Арктике, которая после начала СВО потеряла свой иммунитет к политическим разногласиям, имеющим место в других частях Земли.

На Севере все чаще проходят широкомасштабные учения стран НАТО.

Так, например, в марте 2024 года пройдут учения Nordic Response, география которых будет включать территории Норвегии, Финляндии и Швеции, а также акватории Норвежского и Баренцева морей. В маневрах будут задействованы порядка 14 стран, до 20 000 человек личного состава, свыше 50 кораблей, подводных лодок и судов, более 100 самолетов и вертолетов.

Кроме широкомасштабных учений, в декабре США подписали со Швецией и Финляндией соглашение об оборонном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement), которое дает США возможность использовать 17 военных баз, тренировочных полигонов по всей Швеции, а также15 военных баз, аэродромов и портов, к которым у американских военных будет беспрепятственный доступ в Финляндии.

Анна Рыжкова © ИА Регнум

Подобное соглашение было принято норвежским парламентом весной 2022 года. Норвежско-американское соглашение предполагает создание четырех так называемых «единых зон» на аэродромах Рюгге, Сола и Эвенес и на военно-морской базе в Рамсунде. США могут получить эксклюзивные права на использование части территорий и строительство военной инфраструктуры. При этом американцы планируют сделать крупные инвестиции в четыре базы.

И буквально сегодня, когда этот текст готовился к печати, пришло сообщение о том, что подписано готовившееся ранее двустороннее соглашение о военном сотрудничестве между США и Данией.

Отдельные Соглашение со странами Северной Европы означают наличие американского контингента вблизи российских границ. По Соглашению США смогут действовать более оперативно в случае кризиса, не дожидаясь решения в НАТО.

Поэтапные расширения американского присутствия вблизи российских границ требуют закономерного ответа, коим и можно расценивать создание Ленинградского военного округа и размещение в ответ на границах с упомянутыми странами определенных видов вооружения.

Конечно, в западных странах воссоздание ЛВО будет интерпретировано не как ответный шаг на вхождение Финляндии в НАТО, а как попытка эскалации Россией обстановки на Севере. Именно так этот шаг и будут преподносить общественности своих стран прибалтийские и скандинавские страны.

Учитывая, что «российская карта» в некоторых из этих стран играет важную внутриполитическую роль, это гармонично впишется в объяснительную модель действующих властей, где граждане ощущают на себе и своих кошельках проводимую антироссийскую политику.

Создание ЛВО, а если быть точнее, то воссоздание, имеет куда более важное значение, в первую очередь для современной архитектуры безопасности в Арктике и дальнейшего выстраивания отношений со странами Балтии и Скандинавии.