Вашингтон, 13 ноября, 2023, 03:04 — ИА Регнум. Палестино-израильский конфликт угрожает возможности передачи Финляндии израильских систем противоракетной обороны «Праща Давида», написали в статье американского журнала Military Watch Magazine.

Кадр из видео пользователя YouTube канала @newsruisrael Система ПРО «Праща Давида»

Издание напомнило о том, как 12 ноября министерство обороны Израиля объявило о подписании контракта на поставку ЗРК большой дальности «Праща Давида» финским вооружённым силам после получения запроса на приобретение систем. Стоимость сделки составила €317 млн.

В статье говорится, что израильская армия после обострения конфликта столкнулась с нехваткой боеприпасов особенно для систем ПВО малой дальности, поэтому сомнительна способность Израиля доставить системы в установленные сроки.

Напряжённость в отношениях с ливанским шиитским движением «Хезболла» и возможное вовлечение в конфликт Ирана будут способствовать тому, что ЦАХАЛ станет рассчитывать на систему противоракетной обороны «Праща Давида».

Ливан и Иран располагают значительными арсеналами современных баллистических, крылатых ракет и самолётов, способных атаковать израильские территории, отметили в публикации.

Напомним, Финляндия стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов считает, что Финляндии необходимо приобрести не менее десятка систем ПРО «Праща Давида», чтобы от этого был эффект и получилось закрыть всю важную инфраструктуру. Пока же только состоялась покупка комплекса для его тестирования.

Финляндия усиливает своё вооружение именно у границ с Россией из-за некой надуманной угрозы со стороны Москвы. При этом никаких разумных подтверждений опасности нет, указал эксперт.

Главным недостатком израильской системы ПРО «Праща Давида» является то, что она пропускает ракеты при массовых обстрелах, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. В случае атаки со стороны России Хельсинки не спасёт никакая «Праща Давида», поскольку ВС РФ обладают самой совершенной в мире системой противовоздушной обороны и снабжены абсолютно новыми высокоэффективными типами вооружения.