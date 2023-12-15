Первым делом — самолёты. Пентагон присмотрел для себя места в Финляндии
Бывшая еще недавно нейтральной Финляндия намерена подписать с Соединёнными Штатами договор о военном сотрудничестве. Соглашение будет заключено уже в начале следующей недели, 18 декабря в Вашингтоне, приводит Helsingin Sanomat заявление главы финского внешнеполитического ведомства Элины Валтонен.
Подписание соглашения об оборонном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement, DCA), открывает армии США доступ в 15 районов Финляндии, где могут быть размещены сухопутные, воздушные и морские силы. Об этом, в свою очередь, проинформировал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
В этих районах американская армия сможет хранить и транспортировать военную технику и другие вооружения.
При этом в текст договора DCA не войдут положения о размещении в Финляндии ядерных сил, поскольку бывшие нейтралы (пока ещё) связаны обязательствами по ядерному неразмещению в Скандинавии.
Помимо прочего, соглашение также разрешает американским военным въезжать на территорию страны без паспортов и виз.
Точная численность американских военнослужащих и гражданских сотрудников Пентагона, которые должны прибыть в Финляндию, не сообщается. Предположительно, речь идёт о тысячах человек.
Произошло то, что и ожидалось, когда Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса. Официальный Хельсинки, впрочем, заверяет, что американские военные не будут допускаться на военные объекты в восточной части страны, то есть — вблизи границы с Россией.
В Лапландии — не только Санта-Клаус
После подписания DCA проведут нечто вроде аудита военных объектов — будут изучать возможность той инфраструктуры, которая сейчас интегрируется в общую инфраструктуру НАТО, сказал ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
В первую очередь, США будут интересовать военные аэродромы, порты и другие объекты, которые могут быть использованы для снабжения американского военного контингента, который в перспективе может быть размещён на финской территории.
Сами же финские источники отмечают, что первоочередной интерес для Пентагона представляет аэропорт совместного базирования финских ВВС «Рованиеми», близ одноименного города в провинции Лаппи (Лапландия) у Полярного круга.
База действительно — не в восточной части страны, но надо учесть, что от Рованиеми до Мурманска 415 километров, а до Петрозаводска — 670 км.
На базе планируется разместить истребители F-35 ВВС США. В дальнейшем на аэродроме будут базироваться самолёты той же модели, которые поступят на вооружение финских ВВС до 2030 года.
Заход американцев на базу в Рованиеми — это продолжение быстро сложившегося сотрудничества финнов с ВВС США.
Первым делом — самолёты
Финляндия приняла на своей территории американские самолёты уже в мае, буквально через месяц после официального вступления в альянс. Тогда наш северный сосед принял участие в учениях НАТО Artcic Challenge.
Гости из США временно разместились на той же авиабазе «Рованиеми» в Приполярье и южнее, на базе «Пирккала» близ второго по величине города страны — Тампере.
Финляндия открыла своё воздушное пространство для разведывательных самолётов RC-135 американских ВВС, которые совершают вылеты к российским границам в Ленинградской области, Карелии и Заполярье. В акватории Финского залива действуют стратегические бомбардировщики B-52.
В министерстве обороны Финляндии заявили, что присутствие в регионе американского стратегического бомбардировщика было вызвано необходимостью «стратегического сдерживания», отмечало Yle.
«Необходимость охраны авиабаз»
Размещение авиации на финской территории — это лишь верхушка айсберга. В дальнейшем авиабазы могут использоваться для снабжения американского контингента.
«США в первую очередь интересуются логистикой, которая обеспечит подачу военно-транспортных самолётов», — пояснил Кошкин.
К тому же, насколько известно, есть проект по созданию полноценной базы на финской территории. «Сейчас изучается вопрос её создания — будет ли она строиться с нуля или на базе действующего объекта, и как будет вестись её снабжение», — отмечает Андрей Кошкин.
Дальнейшее постепенное расширение американского контингента может быть объяснено «необходимостью защиты авиабаз». По такой же тактике США расширяют своё военное присутствие в странах Восточной Европы и Ближнего Востока.
На первом этапе Вашингтон может заявить о необходимости прикрыть объекты от атак с воздуха комплексами ПВО и ПРО. Затем потребуется дополнительный контингент для их обслуживания, расширение базы, размещение подразделений охраны и так далее по кругу. В теории Финляндия может стать для США «второй Польшей», только гораздо ближе к основной территории России.
Как отмечают эксперты, США могут разместить в портах Финляндии военные корабли, оснащённые пусковыми установками Mk-41. Многофункциональные комплексы могут использоваться как для пуска зенитных ракет различных типов, так и для крылатых ракет «Томагавк».
Также Финляндия может предложить свою территорию для размещения станций радиоэлектронной разведки, радиолокационные станции и другую аппаратуру. Для США особый интерес представляют базы российского Северного флота в Заполярье, на которых стоят атомные ракетоносцы: главная база в Североморске и другие пункты.
На службе у «анаконды»
Как ранее отмечало ИА Регнум, размещение американских войск в Финляндии является частью американской «стратегии анаконды», которая была разработана ещё во время Гражданской войны в США военным стратегом Уинфилдом Скоттом. Суть стратегии заключается в том, чтобы «запирать» противника, отрезая его от побережья и лишая его сухопутных границ.
В рамках этой стратегии США последовательно разместили свои войска в странах Прибалтики, в Польше, Болгарии, и Румынии. Вашингтон стремится распространить своё влияние на Грузию и Украину. После размещения войск в Финляндии, Штаты смогут замкнуть фронт, протянувшийся вдоль границ России от Норвегии до Японии.
Кроме того, для Вашингтона сотрудничество с Финляндией представляет особый интерес, на фоне того, как страны Европы раз за разом отказываются расширять расходы на финансирование НАТО. В отличие, например, Германии или Франции, Финляндия располагает большим армейским резервом и активно демонстрирует готовность к участию в мероприятиях альянса.
В уходящем году финские власти увеличили военные расходы до требуемых НАТО двух процентов от ВВП страны, впервые за последние 60 лет. Средства идут на закупку новых вооружений: 64 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 на сумму 9,4 млрд долларов, комплексов ПВО израильского производства и других вооружений.
Карельская защита
Формально действия нельзя расценивать как агрессивные (распоряжаться собственной безопасностью не у границ соседей — это суверенное право), но конечная их цель очевидна — создание напряжённости под боком у России.
В Кремле грядущее американо-финское соглашение назвали угрозой.
«У России с Финляндией были прекрасные отношения, никто никому не угрожал, но участие финской стороны в НАТО будет представлять угрозу РФ», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
У России есть возможности для адекватного ответа на постепенную милитаризацию Финляндии. Для прикрытия двух тысяч километров границы с НАТО в Вооружённых силах России создаются дополнительные воинские соединения.
В Карелии активно идут работы по созданию инфраструктуры нового армейского корпуса. В 1960–1998 года, напомним, в граничащем с Финляндией регионе была развёрнута 6-я армия. Сегодня законсервированная инфраструктура восстанавливается и готовится принять новые формирования.
Также для прикрытия северного участка российской границы в составе вооружённых сил восстанавливается Ленинградский военный округ.
«Год назад прошло заседание коллегии Минобороны, где присутствовал и президент Владимир Путин, были поставлены объёмные стратегические задачи, в связи с подачей заявок Финляндии и Швеции в НАТО», — напомнил Кошкин.
С этого момента создаются новые соединения, выстраивается глубокоэшелонированная ПВО, — отмечает военный эксперт.
По мнению собеседника, благодаря принятию своевременных решений, российская армия стратегически опережает размещение сил НАТО в странах Скандинавии. Однако первый шаг на этом направлении сделал сам альянс и власти Швеции и Финляндии.