Бывшая еще недавно нейтральной Финляндия намерена подписать с Соединёнными Штатами договор о военном сотрудничестве. Соглашение будет заключено уже в начале следующей недели, 18 декабря, в Вашингтоне, приводит Helsingin Sanomat заявление главы финского внешнеполитического ведомства Элины Валтонен.

Иван Шилов ИА Регнум

Подписание соглашения об оборонном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement, DCA) открывает армии США доступ в 15 районов Финляндии, где могут быть размещены сухопутные, воздушные и морские силы. Об этом, в свою очередь, проинформировал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

В этих районах американская армия сможет хранить и транспортировать военную технику и другие вооружения.

При этом в текст договора DCA не войдут положения о размещении в Финляндии ядерных сил, поскольку бывшие нейтралы (пока ещё) связаны обязательствами по ядерному неразмещению в Скандинавии.

Помимо прочего соглашение также разрешает американским военным въезжать на территорию страны без паспортов и виз.

Точная численность американских военнослужащих и гражданских сотрудников Пентагона, которые должны прибыть в Финляндию, не сообщается. Предположительно, речь идёт о тысячах человек.

Произошло то, что и ожидалось, когда Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса. Официальный Хельсинки, впрочем, заверяет, что американские военные не будут допускаться на военные объекты в восточной части страны, то есть вблизи границы с Россией.

В Лапландии — не только Санта-Клаус

После подписания DCA проведут нечто вроде аудита военных объектов — будут изучать возможность той инфраструктуры, которая сейчас интегрируется в общую инфраструктуру НАТО, сказал ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

В первую очередь США будут интересовать военные аэродромы, порты и другие объекты, которые могут быть использованы для снабжения американского военного контингента, который в перспективе может быть размещён на финской территории.

Сами же финские источники отмечают, что первоочередной интерес для Пентагона представляет аэропорт совместного базирования финских ВВС «Рованиеми» близ одноименного города в провинции Лаппи (Лапландия) у Полярного круга.

База действительно не в восточной части страны, но надо учесть, что от Рованиеми до Мурманска 415 км, а до Петрозаводска 670 км.

Анна Рыжкова ИА Регнум Финские военные базы для армии США

На базе планируется разместить истребители F-35 ВВС США. В дальнейшем на аэродроме будут базироваться самолёты той же модели, которые поступят на вооружение финских ВВС до 2030 года.

Заход американцев на базу в Рованиеми — это продолжение быстро сложившегося сотрудничества финнов с ВВС США.

Первым делом — самолёты

Финляндия приняла на своей территории американские самолёты уже в мае, буквально через месяц после официального вступления в альянс. Тогда наш северный сосед принял участие в учениях НАТО Artcic Challenge.

Гости из США временно разместились на той же авиабазе «Рованиеми» в Приполярье и южнее, на базе «Пирккала» близ второго по величине города страны — Тампере.

Финляндия открыла своё воздушное пространство для разведывательных самолётов RC-135 американских ВВС, которые совершают вылеты к российским границам в Ленинградской области, Карелии и Заполярье. В акватории Финского залива действуют стратегические бомбардировщики B-52.

В министерстве обороны Финляндии заявили, что присутствие в регионе американского стратегического бомбардировщика было вызвано необходимостью «стратегического сдерживания», отмечало Yle.

«Необходимость охраны авиабаз»

Размещение авиации на финской территории — это лишь верхушка айсберга. В дальнейшем авиабазы могут использоваться для снабжения американского контингента.

«США в первую очередь интересуются логистикой, которая обеспечит подачу военно-транспортных самолётов», — пояснил Кошкин.

К тому же, насколько известно, есть проект по созданию полноценной базы на финской территории. «Сейчас изучается вопрос её создания — будет ли она строиться с нуля или на базе действующего объекта и как будет вестись её снабжение», — отмечает Андрей Кошкин.

Дальнейшее постепенное расширение американского контингента может быть объяснено «необходимостью защиты авиабаз». По такой же тактике США расширяют своё военное присутствие в странах Восточной Европы и Ближнего Востока.

На первом этапе Вашингтон может заявить о необходимости прикрыть объекты от атак с воздуха комплексами ПВО и ПРО. Затем потребуется дополнительный контингент для их обслуживания, расширение базы, размещение подразделений охраны и так далее по кругу. В теории Финляндия может стать для США «второй Польшей», только гораздо ближе к основной территории России.

Как отмечают эксперты, США могут разместить в портах Финляндии военные корабли, оснащённые пусковыми установками Mk-41. Многофункциональные комплексы могут использоваться как для пуска зенитных ракет различных типов, так и для крылатых ракет «Томагавк».

Также Финляндия может предложить свою территорию для размещения станций радиоэлектронной разведки, радиолокационные станции и другую аппаратуру. Для США особый интерес представляют базы российского Северного флота в Заполярье, на которых стоят атомные ракетоносцы: главная база в Североморске и другие пункты.

На службе у «анаконды»

Как ранее отмечало ИА Регнум, размещение американских войск в Финляндии является частью американской «стратегии анаконды», которая была разработана ещё во время Гражданской войны в США военным стратегом Уинфилдом Скоттом. Суть стратегии заключается в том, чтобы «запирать» противника, отрезая его от побережья и лишая его сухопутных границ.

В рамках этой стратегии США последовательно разместили свои войска в странах Прибалтики, Польше, Болгарии и Румынии. Вашингтон стремится распространить своё влияние на Грузию и Украину. После размещения войск в Финляндии Штаты смогут замкнуть фронт, протянувшийся вдоль границ России от Норвегии до Японии.

Кроме того, для Вашингтона сотрудничество с Финляндией представляет особый интерес на фоне того, как страны Европы раз за разом отказываются расширять расходы на финансирование НАТО. В отличие, например, от Германии или Франции Финляндия располагает большим армейским резервом и активно демонстрирует готовность к участию в мероприятиях альянса.

В уходящем году финские власти увеличили военные расходы до требуемых НАТО двух процентов от ВВП страны впервые за последние 60 лет. Средства идут на закупку новых вооружений: 64 многофункциональных истребителя-бомбардировщика F-35 на сумму 9,4 млрд долларов, комплексов ПВО израильского производства и других вооружений.

Карельская защита

Формально действия нельзя расценивать как агрессивные (распоряжаться собственной безопасностью не у границ соседей — это суверенное право), но конечная их цель очевидна — создание напряжённости под боком у России.

В Кремле грядущее американо-финское соглашение назвали угрозой.

«У России с Финляндией были прекрасные отношения, никто никому не угрожал, но участие финской стороны в НАТО будет представлять угрозу РФ», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

У России есть возможности для адекватного ответа на постепенную милитаризацию Финляндии. Для прикрытия двух тысяч километров границы с НАТО в Вооружённых силах России создаются дополнительные воинские соединения.

В Карелии активно идут работы по созданию инфраструктуры нового армейского корпуса. В 1960–1998 годах, напомним, в граничащем с Финляндией регионе была развёрнута 6-я армия. Сегодня законсервированная инфраструктура восстанавливается и готовится принять новые формирования.

Также для прикрытия северного участка российской границы в составе вооружённых сил восстанавливается Ленинградский военный округ.

«Год назад прошло заседание коллегии Минобороны, где присутствовал и президент Владимир Путин, были поставлены объёмные стратегические задачи в связи с подачей заявок Финляндии и Швеции в НАТО», — напомнил Кошкин.

С этого момента создаются новые соединения, выстраивается глубокоэшелонированная ПВО, — отмечает военный эксперт.

По мнению собеседника, благодаря принятию своевременных решений российская армия стратегически опережает размещение сил НАТО в странах Скандинавии. Однако первый шаг на этом направлении сделал сам альянс и власти Швеции и Финляндии.