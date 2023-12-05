Москва, 5 декабря, 2023, 14:42 — ИА Регнум. В отношении России Финляндия действует по методичке Вашингтона, становясь всё более и более агрессивной, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА Регнум.

ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

Ранее финский политолог Йохан Бэкман заявил, что реальной причиной закрытия Финляндией контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией стал не приток мигрантов, как это пытался преподнести Хельсинки, а требование Североатлантического альянса, так как НАТО хотят разместить военную базу на территории Финляндии.

Кошкин согласился, что появление военной базы НАТО на территории Финляндии вполне вероятно.

«Это сделают специально, чтобы показать, как нейтральное государство превратилось в блоковое и стало весьма агрессивным против России. Это больше политический шаг, чем военно-стратегический», — сказал военный политолог.

Он согласился, что сегодня мигранты из государств Ближнего Востока и Северной Африки атакуют Европейский союз со всех сторон. И теперь они нашли лазейку — законодательство Финляндии, которое позволяет тем, кто прибыл из другой страны, оставаться там, и выдворить такого человека не могут.

«В ЕС проникло несколько десятков тысяч мигрантов, — заметил Кошкин. — Но со стороны российско-финской границы только 38 человек (в октябре 2023 года)».

По его словам, вхождение Финляндии в Североатлантический альянс — это факт, который говорит о том, что эта страна перешла из нейтрального статуса в блоковый. Следовательно, она делегировала свои права по суверенитету и военной безопасности Соединённым Штатам Америки и их союзникам. А те диктуют условия дальнейшей внешнеполитической траектории финского государства.

«В этой ситуации Финляндия вынуждена по методичке из Вашингтона вести себя весьма агрессивно в отношении Российской Федерации, — заявил политолог. — А о базе НАТО на территории Финляндии речь шла ещё до официального вступления. И естественно, что база, которая появится там, это серьёзная угроза для Российской Федерации. Конечно, когда строится военный объект, то и Вашингтон, и Брюссель будут рекомендовать Хельсинки повысить степень секретности и закрытости».

В свою очередь, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что в истории с закрытием КПП возможен более банальный вариант.

«Закрытие границ — способ давления на Россию. Нарушение пограничной торговли и туристический поездок, по задумке политиков, должно как-то побеспокоить Москву. С другой стороны, версию финского политолога нельзя исключать. Но из-за милитаризации рискует сама Финляндия. Прежде втягивание в войну против нас едва не стоило ей суверенитета. Не стоит повторять ошибки прошлого», — сказал Мендкович.

По его словам, в ближайшем будущем — на протяжении пары лет — появление каких-то военных объектов в Финляндии более чем вероятно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в беседе с «РИА Новости» Бэкман предположил, что на данный момент соглашение между финскими властями и США об открытии военной базы находится на этапе черновика. Между тем финские власти по инструкциям Вашингтона уже отказались от каких-либо разговоров с Москвой.

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё пообещал, что на территории его страны будет военное присутствие США. В частности, что ВВС США начнут использовать аэропорт Рованиеми.

Отметим также, что Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией.

Кроме того, 16 ноября Хельсинки объявило о закрытии пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Ленинградской области и Карелии. Позже, 30 ноября стало известно, что финские пограничники поставили двойные заграждения на границе с Россией.