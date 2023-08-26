Захват Киево-Печерской лавры
Студентам Киевской духовной академии запретили вход в Киево-Печерскую лавру
Преподавателям и студентам Киевской духовной семинарии и академии (КДАиС) официально запретили вход и пребывание на территории Киево-Печерской лавры, где находятся учебные корпуса. Такое распоряжение прислало министерство культуры в письме, подписанном исполняющим обязанности министра Ростиславом...
новость часа
26 августа 2023
В опечатанный корпус Киево-Печерской лавры запретили передавать еду
Украинская полиция запретила передавать еду заблокированным в опечатанном корпусе Киево-Печерской лавры паломникам. Об этом 12 августа сообщил информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ). «В Сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как...
12 августа 2023
МИД назвал актом беззакония закрытие Нижней лавры в Киеве
Решение Хозяйственного суда Киева, запретившего канонической Украинской православной церкви (УПЦ) препятствовать музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра» пользованию имуществом монастыря, вызывает возмущение и осуждение, говорится в официальном комментарии спецпредставителям Министерства...
11 августа 2023
В РПЦ назвали закрытие Нижней лавры актом антицерковной политики Киева
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда расценил решение украинских властей закрыть для верующих с 11 августа Нижнюю лавру как очередной вопиющий акт антицерковной политики Киева. Он подчеркнул, что такими эти действия...
11 августа 2023
Суд запретил УПЦ препятствовать работе музея «Киево-Печерская лавра»
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать пользованию имуществом монастыря, что равнозначно официальному выселению монахов из обители. Об этом 10 августа сообщил...
10 августа 2023
Верующие отстояли корпуса Киево-Печерской лавры
Комиссия министерства культуры Украины планировала опечатать корпуса монастыря, однако ей пришлось уйти ни с чем. Верующие не позволили это сделать. Об этом 10 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на представленное очевидцами видео. «Несмотря на то что решение не вступило в законную силу...
10 августа 2023
Представитель властей в Киеве не ответил на вопрос о судьбе монахов лавры
Хозяйственный суд в Киеве 9 августа провел заседание по ситуации с монастырем на территории государственного заповедника «Киево-Печерская лавра». На нём рассматривали вопрос, касающийся условий, которые требуется соблюсти, чтобы у администрации комплекса отсутствовали препятствия в пользовании...
10 августа 2023
Суд признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры
Расторжение договора, заключённого между монастырём канонической Украинской православной церкви и заповедником «Киево-Печерская лавра», останется в силе. Такое решение 9 августа вынес Хозяйственный суд Киева. Об этом сообщили в министерстве культуры Украины. «Сегодня Хозяйственный суд города Киева...
9 августа 2023
И на Западе находятся силы, которые замечают гонения на Церковь на Украине
Митрополит Павел, наместник Киевской лавры, обратился с кратким посланием из СИЗО; он подчеркивает свою невиновность и сравнивает гонения, которые он претерпевает, с гонениями, которым Церковь подвергалась при большевиках: «Решения судьи давным-давно заготовлены. Прокурор, следователь, судья — это...
20 июля 2023
МИД: целью ареста митрополита Киево-Печерской лавры стало уничтожение УПЦ
Киев заключил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) с целью уничтожения канонической Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с арестом наместника. «Произошедшее является еще одним...
15 июля 2023
Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры
Заключение под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла грозит ему ухудшением состояния здоровья и может привести к его смерти в СИЗО, сообщил 15 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он обратился к религиозным деятелям и...
15 июля 2023
Патриарх Кирилл попросил поместные церкви поддержать гонимых монахов УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам поместных православных церквей после новых попыток захвата Киево-Печерской лавры киевскими властями. В пятницу, 14 июля, он попросил их о молитвах и всемерной поддержке. «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил предстоятелям...
14 июля 2023
СВР узнала о переговорах Киева с Фанаром по вывозу христианских реликвий
Киевские власти хотят подключить Константинопольский патриархат (Фанар) к вывозу с Украины христианских ценностей. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он отметил, что, по поступающей информации, Киев уже ведёт переговоры на этот счёт с патриархом Варфоломеем...
13 июля 2023
В МИД призвали направить на Украину миссию из-за притеснений УПЦ
Международное сообщество должно зафиксировать преступления киевских властей в отношении православия, Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавры. Для этого международные организации должны направить свои миссии на Украину. С таким предложением 11 июля на пресс-конференции выступил...
11 июля 2023
РПЦ рассказала о планах Киева передать лавру Константинополю
Киев рассматривает вариант передачи Киево-Печерской лавры Константинопольскому патриархату, сообщил 11 июля зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. «Что касается сценария передачи лавры Константинопольскому патриархату, то он рассматривается...
11 июля 2023
Вооружённые полицейские оцепили корпуса Киево-Печерской лавры
На территорию Киево-Печерской лавры вновь нагрянули полиция и силовики. Они блокируют корпуса монастыря. Об этом 11 июля сообщил Союз православных журналистов. «В Киево-Печерской лавре вновь красные береты блокируют корпуса. Также на территории большое количество полиции… Кордоны стоят возле двух...
11 июля 2023
Глава УПЦ провёл службу в лавре в Киеве после требования покинуть обитель
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) 1 июля провел богослужение в Киево-Печерской лавре после выдвижения требования министерством культуры Украины покинуть этот монастырь, сообщается на сайте УПЦ. Служба проходила в...
2 июля 2023
В РПЦ назвали террором выселение монахов из Киево-Печерской лавры
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда 1 июля назвал решение министерства культуры Украины о выселении монахов из Киево-Печерской лавры произволом и террором. Он сравнил это с гонениями 1920–1930 годов. «Решение украинских...
1 июля 2023
Наместнику Киево-Печерской лавры на два месяца продлили домашний арест
Суд в Киеве продлил на два месяца домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу. Об этом 30 июня сообщило украинское издание «Страна». «Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения на два месяца в виде круглосуточного...
30 июня 2023
МИД РФ призвал ЮНЕСКО разобраться с ситуацией с вывозом святынь с Украины
Министерство иностранных дел России обращалось в ЮНЕСКО, призывая отреагировать на сообщения о вывозе с Украины древних икон и других святынь. Об этом 30 июня заявил на брифинге глава МИД Сергей Лавров. «Разбираемся с появившейся буквально вчера новостью о том, что в Лувр доставили несколько икон...
30 июня 2023