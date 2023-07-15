Москва, 15 июля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Киев заключил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) с целью уничтожения канонической Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с арестом наместника.

Информационно-просветительский отдел УПЦ/ТАСС Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел

«Произошедшее является еще одним проявлением царящего на Украине политического произвола и правового беспредела», — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, устроенное судилище и принятые силовые меры по изгнанию верующих из Киево-Печерской лавры — звенья одной цепи. Цель этих акций — уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую десятки миллионов людей, подчеркнула представитель МИД России.

Москва призвала профильные международные структуры отреагировать на происходящее вокруг монахов и святынь Киево-Печерской лавры. МИД также потребовал неукоснительного соблюдения Киевом взятых на себя международно-правовых обязательств, незамедлительно освободить митрополита Павла, который страдает тяжелой болезнью, и предоставить ему надлежащую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля патриарх Кирилл заявил, что заключение под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла грозит тому ухудшением здоровья и может привести к его смерти в СИЗО. Патриарх подчеркнул, что религиозный деятель не может и не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения. Кирилл также призвал обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую УПЦ и принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита.

14 июля 2023 года на основании решения Соломенского районного суда города Киева архиерея УПЦ, наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, ранее находившегося под круглосуточным домашним арестом, взяли под стражу и поместили в тюрьму. Митрополит Павел останется под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 млн гривен (893,5 тысячи долларов). На аресте Павла настаивала Служба безопасности Украины (СБУ). Сам митрополит назвал уголовное дело против него попыткой отстранить его от руководства Киево-Печерской лавры, а домашний арест — политическим заказом.

В российском МИД отметили, что арест связан с предъявлением митрополиту Павлу надуманных обвинений в том, что он усомнился в суверенности Украины и отрицал «агрессию» со стороны России. Митрополиту грозит лишение свободы на срок до восьми лет.