Киев, 2 июля, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) 1 июля провел богослужение в Киево-Печерской лавре после выдвижения требования министерством культуры Украины покинуть этот монастырь, сообщается на сайте УПЦ.

Vadim Chuprina Митрополит Онуфрий

Служба проходила в храме Агапита Печерского.

Ранее минкульт предупредил монахов УПЦ о необходимости освободить помещения лавры до 4 июля. Ведомство объявило, что создало комиссию по опечатыванию помещений объекта.

В УПЦ назвали требование минкульта самоуправством.

Процесс изгнания монахов из лавры начался ещё в марте 2023 года. Тогда министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), смогут остаться в монастырях.

В начале апреля украинский бизнесмен Вадим Новинский рассказал, что управление Киево-Печёрской лаврой планируют передать патриарху Константинопольскому Варфоломею. 1 мая в лавру прибыла комиссия минкульта, которой поручили описать имущество монастыря.

26 июня глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда написал, что вывоз на Запад реликвий из Киево-Печерской лавры, который планируют повести власти Украины, станет чудовищным шагом.