Москва, 1 июля, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда 1 июля назвал решение министерства культуры Украины о выселении монахов из Киево-Печерской лавры произволом и террором. Он сравнил это с гонениями 1920–1930 годов.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Решение украинских властей прекратить доступ монахов в Киево-Печерскую лавру — очередной акт вопиющего произвола. На Украине при полном попустительстве мирового сообщества продолжается террор в отношении Украинской православной церкви», — заявил представитель РПЦ.

Легойда отметил, что ранее подобные события хотя бы осуждал Запад, но сейчас он хранит молчание, которое можно рассматривать как поддержку. Он указал, что каноничную украинскую церковь рассматривают как врага из-за общего духовного наследия с Россией.

«История всё расставит на свои места, о современных богоборцах будут вспоминать со стыдом и презрением, как и о богоборцах XX века», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года начался процесс изгнания монахов из Киево-Печерской лавры. Власти Украины заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В России действия Киева назвали репрессиями против УПЦ, МИД призвал международные организации повлиять на Украину. В ходе выселения начались стычки прихожан и священнослужителей с представителями киевского режима и провокаторами. 1 мая на территорию лавры прибыла комиссия минкультуры Украины, чтобы описать имущество.

Позднее стало известно, что управление Киево-Печёрской лаврой собираются передать патриарху Константинопольскому Варфоломею. Его представители уже предлагали передать обитель в управление в 2022 году, но сейчас тема снова стала актуальна. Вместе с тем Киев продолжил давление на верующих и священнослужителей — им начали выдавать повестки. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получающий финансирование из США Варфоломей делает всё, чтобы развалить православие.