Москва, 11 июля, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Киев рассматривает вариант передачи Киево-Печерской лавры Константинопольскому патриархату, сообщил 11 июля зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что касается сценария передачи лавры Константинопольскому патриархату, то он рассматривается украинскими властями именно в связи с тем, что они понимают, что монахи не уйдут в раскольническую организацию. Они уйдут, может быть, куда-то в другие места, но быть под началом раскольников они не могут», — сказал он на пресс-конференции.

Якимчук отметил, что в этой связи у Киева и возникла идея передать обитель в ведение Константинополя. По его словам, Константинопольский патриархат в этой ситуации оказался в «щепетильном положении», так как принятие им предложения будет означать поддержку гонений киевских монахов, что ухудшит его репутацию.

«В 2018 году, когда всё начиналось, когда создавалась раскольническая организация, Константинополь представил тогдашнему президенту Петру Порошенко список, где значилось 29 объектов Украины, которые Константинополь хотел бы забрать себе. Из этих 29 была отдана только Андреевская церковь в Киеве», — напомнил представитель РПЦ.

По его словам, в переданной церкви в одиночестве служит епископ, и там практически не бывает людей.

«Так что я не думаю, что если им отдадут лавру, то откуда-то появятся там монахи, люди», — резюмировал Якимчук.

Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории Украины. Ситуация вокруг неё обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали выселять из обители. Киев в одностороннем порядке разорвал с УПЦ арендный договор, монахи отказались выполнять незаконные требования, что привело к конфликту и столкновениям. Власти заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместника лавры, митрополита УПЦ Павла с 1 апреля поместили под арест, 1 июля его продлили ещё на два месяца. В России действия Киева охарактеризовали как репрессии против УПЦ.

1 мая на территорию лавры для описи имущества прибыла комиссия минкультуры Украины. 6 июня в ведомстве заявили, что комиссия завершила свою работу в монастыре, монахи УПЦ должны освободить помещения в течение трёх дней. При отказе министерство намеревалось подать в суд.

Позднее стало известно, что управление Киево-Печёрской лаврой собираются передать патриарху Константинопольскому Варфоломею, представители которого в 2022 году уже предлагали передать обитель в его управление. Вместе с тем Киев продолжил давление на верующих и священнослужителей и начал выдавать им повестки. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получающий финансирование из США Варфоломей делает всё, чтобы развалить православие.

Как сообщало ИА Регнум, накануне прихожанам удалось защитить два корпуса монастыря на территории лавры от комиссии минкультуры. Верующие встали у входа в корпуса и не дали попасть на территорию. Однако адвокат Никита Чекман 11 июля сообщил о процессе захвата в Киево-Печерской лавре одного из корпусов. Он указал, что представители государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» опечатали пять корпусов обители, в том числе резиденцию предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В тот же день вооружённые полицейские оцепили корпуса Киево-Печерской лавры и не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан. При этом пропускают определённых неизвестных людей, объясняя это их причастностью к «спецслужбам».