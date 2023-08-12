Киев, 12 августа, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Украинская полиция запретила передавать еду заблокированным в опечатанном корпусе Киево-Печерской лавры паломникам. Об этом 12 августа сообщил информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

«В Сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как сотрудники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одной из заблокированных гостиниц», — говорится в сообщении.

Просветительский отдел отметил, что в указанном корпусе также прописаны некоторые насельники Лавры.

Как сообщало ИА Регнум, Хозяйственный суд Киева запретил УПЦ препятствовать музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра» пользованию имуществом монастыря, и в МИД России это назвали вызывающим возмущение и осуждение. Адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической церкви, сообщил, что юристы УПЦ собираются обжаловать вынесенное решение.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась в конце марта, когда монахов незаконно начали выселять из обители. Киев в одностороннем порядке разорвал с УПЦ арендный договор, монахи отказались выполнять незаконные требования, что привело к конфликту и столкновениям. Власти заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместника лавры, митрополита УПЦ Павла с 1 апреля поместили под арест, 1 июля его продлили ещё на два месяца. В России действия украинских властей охарактеризовали как репрессии против УПЦ.

1 мая на территорию лавры для описи имущества прибыла комиссия минкультуры Украины. 6 июня в ведомстве заявили, что комиссия завершила свою работу в монастыре, монахи УПЦ должны освободить помещения в течение трёх дней. При отказе министерство намеревалось подать в суд. Позднее стало известно, что управление Киево-Печёрской лаврой собираются передать патриарху Константинопольскому Варфоломею, представители которого в 2022 году уже предлагали передать обитель в его управление. Вместе с тем Киев продолжил давление на верующих и священнослужителей и начал выдавать им повестки. В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что получающий финансирование из США Варфоломей делает всё, чтобы развалить православие. 10 августа стало известно, что комиссия минкультуры Украины планировала опечатать корпуса монастыря, однако ей пришлось уйти ни с чем. Верующие не позволили это сделать.