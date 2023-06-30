Москва, 30 июня, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России обращалось в ЮНЕСКО, призывая отреагировать на сообщения о вывозе с Украины древних икон и других святынь. Об этом 30 июня заявил на брифинге глава МИД Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Разбираемся с появившейся буквально вчера новостью о том, что в Лувр доставили несколько икон, с которых началась иконописная живопись», — рассказал он.

Лавров сообщил, что сотрудники парижского музея подтвердили журналистам получение икон, но не сообщили никакой другой информации. Министр предложил участникам брифинга «попытать» сотрудников Лувра на эту тему.

Глава МИД рассказал, что в ЮНЕСКО в ответ на запросы российской стороны заявили о непричастности к хищениям святынь, хотя организацию в этом не обвиняли. Москва призывает организацию разобраться в ситуации в соответствии со своими полномочиями.

«Да, если ЮНЕСКО вдруг как-то было бы в этом деле задействовано, это уже было бы нарушением всех норм уставных документов этой организации. Но ЮНЕСКО, независимо от того, просил её кто-то помогать или нет, имеет полномочия в таких делах разбираться и защищать культурное наследие», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что тревогу вызывает ситуация в Киево-Печерской лавре. МИД России продолжает добиться сведений о том, что там происходит.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня 2023 года Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о полученных сведениях, что украинские власти планируют вывезти из Киево-Печерской лавры христианские святыни в музеи Германии, Италии, Франции и Ватикана. Предлогом для этого назвали опасения ракетных ударов.

По данным российской разведки, к вывозу ценностей с Украины привлекли ЮНЕСКО. Сотрудники этой организации вместе с украинской стороной провели опись церковного имущества. Для перевозки уже приготовили транспорт. По информации СВР, заявления, что ценности вывозят временно, являются ложными, так как Запад не планирует их возвращать.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала планы Киева примером преступного курса президента Украины. Дипломат также отметила, что гонения Киева в отношении канонической Украинской православной церкви — одна из регулярных тем бесед с руководством Секретариата ЮНЕСКО, по итогам которых организация заверила, что не будет принимать участия в перемещении православных святынь Украины.