Санкт-Петербург, 24 июня, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел не намерен возвращаться в Россию до стабилизации ситуации в стране, сообщил агент футболиста Чезаре Барбьери в интервью «Спорт-Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Вендел

В субботу, 24 июня, Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве и Московской области, а также в Воронежской области.

«Это определённо очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», — сказал агент Вендела.

Вендел выступает за «Зенит» с 6 октября 2020 года после перехода из португальского «Спортинга» за 20,3 миллиона евро. В прошедшем сезоне чемпионата России футболист сыграл в 25 матчах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также хавбек получил три жёлтые карточки.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов заявил, что бразильские футболисты Вендел и Малком останутся в команде до следующего сезона. По его словам, руководство «сине-бело-голубых» не планирует продавать бразильцев в летнее трансферное окно, даже несмотря на интерес к Малкому со стороны «Пари Сен-Жермен».