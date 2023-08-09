Киев, 9 августа, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Расторжение договора, заключённого между монастырём канонической Украинской православной церкви и заповедником «Киево-Печерская лавра», признано законным. Такое решение 9 августа вынес Хозяйственный суд Киева. Об этом сообщили в министерстве культуры Украины.

Петр Сивков/ТАСС

«Сегодня Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора, заключённого между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (мужской монастырь) Украинской православной церкви и национальным заповедником «Киево-Печерская лавра». Речь идет о помещении нижней Лавры», ― говорится в сообщении ведомства.

В удовлетворении исковых требований монастыря суд отказал.

Как сообщало ИА Регнум, весной минкультуры Украины сообщило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и потребовало, чтобы монахи покинули лавру 29 марта. В ведомстве отметили, что монахи могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

Верующие воспротивились такому решению украинских властей и 30 марта не пустили представителей комиссии украинского минкультуры на территорию храма. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.

После этого 31 марта минкультуры Украины подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать УПЦ виновной в препятствовании управлению государственным имуществом Киево-Печерской лавры.

Утром 21 апреля на территорию Киево-Печерской лавры прибыли украинские силовики, включая полицию особого назначения. Представители силовых ведомств перекрыли вход в Ближние пещеры. Помимо того, полицейские срезали замки и отключили сигнализацию в 44-м корпусе лавры.

В июне комиссия минкультуры Украины завершила свою работу в монастыре Киево-Печерской лавры, монахам канонической УПЦ предписали освободить помещения обители в течение трёх дней.

В июле представители государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» опечатали пять корпусов обители и в том числе тот, где была резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. 11 июля захватили ещё один корпус.