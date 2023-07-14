Москва, 14 июля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам поместных православных церквей после новых попыток захвата Киево-Печерской лавры киевскими властями. В пятницу, 14 июля, он попросил их о молитвах и всемерной поддержке.

Павел Бедняков/РИА Новости Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил предстоятелям поместных православных церквей письма. Владыка попросил предстоятелей поместных церквей вознести сугубые молитвы о страждущей Украинской православной церкви (УПЦ) и выразил надежду на всемерную поддержку в тяжёлое для православного народа Украины время», — говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Руси, древнейший на Украине. Ситуация вокруг неё обострилась в конце марта, когда монахов каноничной УПЦ незаконно начали выселять из обители. Киев в одностороннем порядке разорвал арендный договор, они отказались выполнять незаконные требования, что привело к конфликту и столкновениям. Власти заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Наместника лавры, митрополита УПЦ Павла с 1 апреля поместили под арест, 1 июля его продлили ещё на два месяца. В России действия украинских властей охарактеризовали как репрессии против УПЦ.

С 1 мая на территории лавры начала работать комиссия минкультуры Украины, описывающая имущество монахов. 6 июня она завершила свою работу в монастыре, а монахи УПЦ должны были освободить помещения. При отказе министерство намеревалось подать в суд.

Позднее прихожанам удалось защитить два корпуса монастыря на территории лавры. Но вскоре адвокат Никита Чекман сообщил о процессе захвата в Киево-Печерской лавре одного из корпусов. Он указал, что представители государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» опечатали пять корпусов обители, в том числе резиденцию предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. В тот же день вооружённые полицейские оцепили корпуса Киево-Печерской лавры и не пускали на территорию обители ни монахов, ни прихожан. При этом пропускают определённых неизвестных людей, объясняя это их причастностью к «спецслужбам».

Как сообщало ИА Регнум, Киев рассматривает вариант передачи Киево-Печерской лавры Константинопольскому патриархату. Зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук сообщил, что это связано с тем, что монахи не перейдут в раскольническую ПЦУ, а уйдут в другие места. Быть под началом раскольников они не могут, заявил Якимчук.