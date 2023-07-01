Киев, 11 июля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. На территорию Киево-Печерской лавры вновь нагрянули полиция и силовики. Они блокируют корпуса монастыря. Об этом 11 июля сообщил Союз православных журналистов.

Иван Шилов ИА Регнум Киево-Печерская лавра

«В Киево-Печерской лавре вновь красные береты блокируют корпуса. Также на территории большое количество полиции… Кордоны стоят возле двух гостиничных корпусов монастыря», ― говорится в сообщении союза в Telegram-канале.

Также отмечается, что вооружённые сотрудники полиции оцепили корпус № 58 и не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан. При этом неизвестные люди всё же беспрепятственно проходят. Стражи порядка объяснили, что это «спецслужбы».

Кроме того, комиссия минкульта опечатала церковный магазин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее адвокат монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман сообщил, что в Киево-Печерской лавре идёт захват одного из корпусов ― № 54. До этого он указывал, что представители государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» опечатали пять корпусов обители и в том числе тот, где была резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Днём ранее прихожане УПЦ защитили два корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры от комиссии министерства культуры Украины. Верующие встали у входа в корпуса и не дали попасть на их территорию.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры, одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории Украины, обострилась в конце марта, когда монахов против их воли начали выселять из обители. Киевские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ арендный договор. Монахи отказались выполнять незаконные требования, что привело к конфликту и столкновениям.

Власти страны заявили, что в обители могут остаться монахи, которые перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). В России действия Киева охарактеризовали как репрессии против УПЦ, МИД призвал международные организации повлиять на Украину.

В начале июля украинские власти приняли решение о прекращении доступа монахов канонической УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры, требуя от них покинуть эти помещения до 4 июля.