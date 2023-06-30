Киев, 30 июня, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Суд в Киеве продлил на два месяца домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу. Об этом 30 июня сообщило украинское издание «Страна».

STEPAN FRANKO\EPA\TASS Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел

«Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста митрополиту Павлу», — говорится в сообщении.

Перед этим суд уже продлевал домашний арест священнослужителя до 1 июля. Митрополит отбывает его в селе Вороньков в Киевской области. По официальной версии киевских властей, Павла подозревают в разжигании межрелигиозной вражды.

Как сообщало ИА Регнум, изначально митрополита арестовали 1 апреля. Его заставили покинуть Киево-Печерскую лавру и поместили под домашний арест, запретили приезжать в монастырь на богослужения. Священник плохо себя чувствовал, но его принудительно доставили в суд из больницы. На аресте Павла настаивала Служба безопасности Украины (СБУ). Сам митрополит назвал уголовное дело против него попыткой отстранить его от руководства монастырём, а домашний арест — политическим заказом.

В марте 2023 года Киев начал процесс изгнания монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи, которые перейдут в раскольническую ПЦУ, смогут остаться в монастырях. В РПЦ действия Киева назвали репрессиями против УПЦ, в МИД призвали международные организации повлиять на Украину.

После столкновений прихожан и священнослужителей с представителями киевского режима и провокаторами администрация музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» ввела на её территории специальный пропускной режим на период работы комиссии, и 1 мая она прибыла на территорию лавры, чтобы описать имущество.