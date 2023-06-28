Москва, 13 июля, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Киевские власти хотят подключить Константинопольский патриархат (Фанар) к вывозу с Украины христианских ценностей. Об этом со ссылкой на директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина сообщила СВР.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что, по поступающей информации, Киев уже ведёт переговоры на этот счёт с патриархом Варфоломеем. Отмечается, что ценности хотят вывезти из-за того, что они якобы находятся под угрозой уничтожения из-за ударов по территории Украины.

Вывоз святынь предполагается «оформить» как часть регулярной межцерковной практики принесения реликвий в третьи государства для поклонения верующих.

«По расчётам украинских схизматиков и благоволящего им Константинополя, таким образом Киев сможет избежать обвинений в незаконном перемещении православных сокровищ за границу при молчаливом согласии внешних партнеров и международных организаций, включая ЮНЕСКО», ― указали в СВР.

В службе также сообщил, что патриарх Варфоломей в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул договорился с украинскими властями согласовать список предметов для предстоящей передачи на «хранение» в храмах Константинопольской православной церкви в странах её присутствия. В частности, речь идёт части мощей Андрея Первозванного и великомученика Пантелеймона из расположенных в Одессе Свято-Ильинского и Свято-Пантелеимоновского мужских монастырей, а также элементах Креста Господня из Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального женского монастыря РПЦ в Ровенской области.

Как сообщало ИА Регнум, Служба внешней разведки России 26 июня сообщила, что из Киево-Печерской лавры хотят вывезти на Запад святые мощи и другие православные ценности. Реликвии планируется отправить в музеи Ватикана, Франции, Германии, Италии. Отмечается, что Киев уже договорился с ЮНЕСКО об этом по итогам проведённой описи имущества Киево-Печерской лавры. На эту операцию Запад выделил средства.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о необходимости проверить информацию о планах вывезти реликвии из монастыря. По его словам, это стало бы чудовищным актом. Он призвал украинскую сторону дать верующим УПЦ возможность убедиться в сохранности православных реликвий.

Управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной зарубежной церкви (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган подчеркнул, что вера народа и ценности православной церкви чужды инициаторам вывоза святынь Киево-Печерской лавры на Запад.

В свою очередь Министерство иностранных дел России назвало планы Киева по вывозу ценностей из Киево-Печерской лавры за границу примером преступного курса президента Украины Владимира Зеленского.