Москва, 11 июля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Преступления Киева в отношении православия, Украинской православной церкви, Киево-Печерской лавры должны быть зафиксированы международным сообществом. Для этого международные организации должны направить свои миссии. С таким предложением 11 июля на пресс-конференции выступил специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

Стрингер/РИА Новости

Он подчеркнул, что российская сторона ожидает от зарубежных организаций более наступательной и действенной позиции в отношении того, что происходит вокруг православия на Украине.

«Необходимо организовать какие-то миссии по линии международных организаций, миссии наблюдения, миссии контроля для того, чтобы на месте они могли убедиться, насколько далеко зашла эта ситуация, насколько страдают истинные православные люди на Украине, защищая свою церковь», ― подчеркнул дипломат.

По его словам, в частности, речь идёт об ОБСЕ и Совете Европы, поскольку они следят за соблюдением прав человека в мире. Аскальдович добавил, что содействовать принятию конкретных мер по поддержке верующих на Украине должно всё мировое сообщество.

«К сожалению, нам не удаётся достичь той цели, которая нами заявляется — то есть привлечь международное сообщество к этой проблеме и подключить международные организации к более активной позиции в решении вопроса с Украинской православной церковью», ― добавил посол.

При этом он подчеркнул, что инструментарий воздействия на ситуацию пока не исчерпали.

Как сообщало ИА Регнум, украинские власти в 2023 году усилили давление на священников и мирян канонической православной церкви. У УПЦ отбирают храмы, передавая их раскольнической Православной церкви Украины, а священники привлекаются к административной и уголовной ответственности.

Глава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих защищать святыни от попыток захватить их. Он также попросил людей не поддаваться на провокации и относиться к другим с уважением, а также молиться и быть стойкими.

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда уверен, что реакция мирового сообщества на преследование Украинской православной церкви со стороны властей Украины неадекватна и недостаточна.