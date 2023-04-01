Обострение между Косово и Сербией в 2022 году
Вучич предупредил о последствиях вхождения косовских сил на север края
Вхождение так называемых Сил безопасности Косово (СБК) на север края, населённый сербами, приведёт к эскалации и перечеркнёт все ранее достигнутые договорённости. Об этом 1 апреля заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич. Ранее правительство самопровозглашённой республики Косово...
1 апреля 2023
Глава МИД Сербии: Запад меняет своё отношение к проблеме Косова
В лучшую сторону изменяют своё отношение к проблеме Косова и Метохии страны Запада, такие как США, Германия и Франция, и это проявляется в их отношении к вопросу формирования сообщества сербских муниципалитетов. Об этом 26 марта заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич...
26 марта 2023
Посол США: Вашингтон поддерживает трансформацию Сил безопасности Косово
Вашингтон поддерживает возможность трансформации легковооружённых Сил безопасности самопровозглашенного Косово (СБК) в современные войска территориальной обороны, которые будут оперативно совместимы с НАТО. Об этом 23 марта написал посол США в Приштине Джеффри Ховенир на своей странице в соцсети...
23 марта 2023
Вучич: не признаем независимость Косово — ни фактическую, ни юридическую
Не признавать независимость Косово пообещал 11 марта на встрече с гражданами Сербии президент республики Александр Вучич. «Я независимость Косово не подпишу», — сказал Вучич. Он пояснил, что не хочет оказаться в ситуации, когда ему придётся ездить по разным районам Сербии и оправдываться перед...
11 марта 2023
Вучич: Сербия не капитулирует и не признает Косово
Белград не подпишет капитуляцию, не признает независимость самопровозглашённого Косово и не поддержит его членство в ООН, заявил 9 марта президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV. Вучич сделал подобное заявление после встречи спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины...
10 марта 2023
Боррель: Сербия и Косово готовы реализовать соглашение, предложенное ЕС
Жители Косово и Сербии смогут свободно перемещаться между территориями с внутренними паспортами после дополнительного обсуждения нюансов соглашения, предложенного в ЕС. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Читайте также: Оппозиция в Сербии выступила против плана...
27 февраля 2023
Вучич пообещал сербам не признавать независимость Косово
Власти Сербии не намерены «капитулировать» по вопросу о Косово на трехсторонних переговорах (с участием руководителей ЕС) 27 февраля в Брюсселе, заявил президент страны Александр Вучич. Вместе с тем жителям страны не стоит опасаться и «возвращения в девяностые» из-за ухудшения состояния экономики в...
27 февраля 2023
Вучич не принял от оппозиции ложные оправдания патриотизмом
Оправдания и призывы к патриотизму радикально настроенной оппозиции назвал ложью президент Сербии Александр Вучич. Он заявил о безуспешности попыток победить страну методами, которые используют движения право-патриотического толка. Читайте также: Оппозиция в Сербии выступила против плана Запада по...
16 февраля 2023
Оппозиция в Сербии выступила против плана Запада по Косово
Сербские оппозиционные партии и движения право-патриотического толка в субботу, 28 января, провели перед резиденцией президента Сербии акцию против плана по урегулированию ситуации в Косово. «Наша политика должна быть политикой мира и развития, мы пойдем ей навстречу, если отвергнем капитуляцию в...
28 января 2023
Власти Сербии попросили Турцию помочь решить проблему Косово
Помочь решить проблемы, связанные с Косово, попросил руководство Турции министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в ходе визита в Анкару. Об этом он заявил 26 января на совместной с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции. Выразив желание сделать Турцию «важным фактором мира и...
26 января 2023
Премьер Сербии: решение по Косово примут с учетом мнения народа
Сербские власти учтут мнение своего народа при принятии непростых решений, в том числе по Косово и Метохии, заявила 22 января премьер-министр страны Ана Брнабич. «Нам важно и дальше бороться за сильную Сербию во всех смыслах. Всё будем открыто и прозрачно обсуждать с нашим народом, все тяжёлые...
22 января 2023
Вучич анонсировал обращение к нации по вопросу Косово
Президент Сербии Александр Вучич 23 января выступит с обращением к нации по вопросу Косова и Метохии, об этом Вучич рассказал 21 января. Он отметил, что Сербии предстоит сделать «тяжелый выбор». Ранее президент Сербии отмечал, что на Белград «давят», требуя признать независимость Косово. Сербия...
21 января 2023
В ЕС недовольны работой премьера непризнанного Косова
Евросоюз недоволен действиями премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти в вопросе разрешения косовского вопроса. Такое мнение 20 января выразил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак после двусторонней встречи. «Мы ожидали от премьера непризнанного Косова Альбина Курти...
20 января 2023
Это бесстыдство — Вучич о докладе Европарламента о независимости Косово
Запад понимает только силу, и требует аналогичной политик от других. Об этом заявил 18 января на экономическом форуме в Давосе (Швейцария) президент Сербии Александр Вучич, комментируя доклад Европарламента, который потребовал от Белграда признать независимость Ксосово. Читайте также: Вучич заявил...
18 января 2023
Вучич рассказал послу РФ об урегулировании ситуации в Косове
Белград прилагает усилия, чтобы ситуация в Косове и Метохии стабилизировалась и перестала быть опасной. Об этом сербский президент Александр Вучич рассказал российскому послу Александру Боцан-Харченко. В своём паблике в соцсети Вучич 15 января написал, что в ходе переговоров проинформировал...
15 января 2023
Вучич заявил, что премьер Косово зря строит из себя нового Зеленского
Глупой и неадекватной назвал политику властей Косово сербский президент Александр Вучич 14 января в беседе с журналистами в ходе рабочей поездки на участок железной дороги Нови-Сад — Суботица. Комментируя заявление косовского премьер-министра Альбина Курти о том, что «граница Сербии и Косова стала...
14 января 2023
Вучич рассказал о главных темах визита советника Госдепа США в Сербию
Во время приезда с визитом в Белград советника Государственного департамента США Дерека Шолле одной из главных тем, помимо ситуации с Косово и Метохией, были Россия и Украина. Об этом 13 января рассказал журналистам президент Сербии Александр Вучич. «У нас был открытый, искренний и содержательный...
13 января 2023
Канцлер Австрии: Вена поддерживает Косово на пути вступления в ЕС
Власти Австрии поддерживают Косово на пути вступления в Европейский союз и Совет Европы. Об этом 12 января заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер на пресс-конференции по итогам переговоров с косовским премьер-министром Альбином Курти. «В Косово показали, что в значительной степени заинтересованы...
12 января 2023
Отказ KFOR на ввод сербских силовиков в Косово был предсказуем — Захарова
Ситуация в Косово и Метохии далека от стабилизации. Между тем международная миссия под эгидой НАТО в этом районе (KFOR) отказала Сербии в вводе туда своих силовиков. В этом решении не приходилось сомневаться, оно было предсказуемым. Так прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ...
12 января 2023
Вучич заявил о внешнем давлении на Сербию из-за Косова
В преддверии предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле на Белград оказывается внешнее давление с целью обеспечить Косову членство в ООН. Об этом 11 января заявил президент Сербии Александр Вучич. Читайте также: В Косово выразили надежду на лояльность со стороны ряда...
11 января 2023