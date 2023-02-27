Белград, 27 февраля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Власти Сербии не намерены «капитулировать» по вопросу о Косово на трехсторонних переговорах (с участием руководителей ЕС) 27 февраля в Брюсселе, заявил президент страны Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Вместе с тем жителям страны не стоит опасаться и «возвращения в девяностые» из-за ухудшения состояния экономики в случае отказа от признания Косово, заявил он.

«Как бы тяжело это ни было, Сербия идет вперед», — сказал Вучич.

Ранее президент Сербии неоднократно заявлял, что западные страны оказывают на Белград давление и требуют в обмен на свою помощь признать независимость Косово и ввести санкции против России.