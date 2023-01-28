Белград, 28 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Сербские оппозиционные партии и движения право-патриотического толка в субботу, 28 января, провели перед резиденцией президента Сербии акцию против плана по урегулированию ситуации в Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Наша политика должна быть политикой мира и развития, мы пойдем ей навстречу, если отвергнем капитуляцию в Косово», — заявил сербский политик Драгомир Анджелкович в эфире национального телевидения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока никаких договоренностей с Западом по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово не подписано. Вучич подчеркнул, что данный план также продвигают Соединенные Штаты Америки.

Как передавало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») ожидает приема Косова в Североатлантический альянс.