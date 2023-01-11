Белград, 11 января, 2023, 18:13 — ИА Регнум. В преддверии предстоящего визита в Сербию советника госдепартамента США Дерека Шолле на Белград оказывается внешнее давление с целью обеспечить Косову членство в ООН. Об этом 11 января заявил президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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«Это тактика, при которой мы должны быть счастливы и молчать, когда кто-то станет членом ООН. Но не стану говорить больше, пока не приму господина Шолле», ― цитирует РИА Новости сербского лидера.

Он добавил, что 20 января ожидает приезда и переговоров с представителями «Большой четвёрки» западных государств.

Напомним, советник госдепартамента США Дерек Шолле 11 января посетил Северную Македонию, затем отправился в Приштину. Здесь состоялась его встреча с президентом Косова Вьосой Османи. Также запланированы беседы с премьер-министром Альбином Курти и другими политиками. 12 января Шолле должен прибыть в Белград.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что после того, как Белград поддержит антироссийские санкции, Запад потребует от властей Сербии признать республику Косово. При этом, по его словам, Белград к таким решениям не готов.