Белград, 26 марта, 2023, 16:26 — ИА Регнум. В лучшую сторону изменяют своё отношение к проблеме Косова и Метохии страны Запада, такие как США, Германия и Франция, и это проявляется в их отношении к вопросу формирования сообщества сербских муниципалитетов. Об этом 26 марта заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью газете Kurir.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Они меняют своё отношение к проблеме, а это хорошо и полезно для Сербии, мы их заставили изменить своё отношение к проблеме, потому что у нас была сильная аргументация», — сказал он в ответ на вопрос о том, что означает давление западных стран на власти самопровозглашённого Косова в вопросе о формировании сообщества сербских муниципалитетов.

Дачич уточнил, что, по его мнению, ситуация в этом вопросе стала развиваться в этом направлении, так как Белград в отличие от Приштины всегда являлся серьёзным и ответственным участником переговоров.

«На нас смотрят по-другому, уважение к нам большое, и поэтому мы в состоянии реализовать свои интересы [формирование сообщества сербских муниципалитетов], а это единственное, что важно», — добавил он.

При этом глава сербского МИД отметил, что считает, что глупо ожидать от США, Германии и Франции или каких-либо других западных стран отказа от признания Косова, однако сербская сторона продолжает работать над организацией отзыва такого решения.

Соглашение о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово было подписано в 2013 году, и Приштина с тех пор под разными предлогами затягивает его исполнение.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что не станет подписывать какой-либо документ о признании Косова до конца своего президентского срока. Срок Вучича на посту президента Сербии истекает в 2027 году.