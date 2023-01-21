Вучич анонсировал обращение к нации по вопросу Косово
Вучич предупредил сербов, что им предстоит сделать тяжелый выбор
Белград, 21 января, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 23 января выступит с обращением к нации по вопросу Косова и Метохии, об этом Вучич рассказал 21 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Вучич
Он отметил, что Сербии предстоит сделать «тяжелый выбор».
Ранее президент Сербии отмечал, что на Белград «давят», требуя признать независимость Косово.
Сербия может лишиться финансовой поддержки ЕС, если и далее будет отказываться вводить санкции против России и признавать независимость Косово, заявляли представители правительства.
Принимать такие решения он не хочет, говорил также Вучич.