Белград, 21 января, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 23 января выступит с обращением к нации по вопросу Косова и Метохии, об этом Вучич рассказал 21 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Он отметил, что Сербии предстоит сделать «тяжелый выбор».

Ранее президент Сербии отмечал, что на Белград «давят», требуя признать независимость Косово.

Сербия может лишиться финансовой поддержки ЕС, если и далее будет отказываться вводить санкции против России и признавать независимость Косово, заявляли представители правительства.

Принимать такие решения он не хочет, говорил также Вучич.