Вена, 12 января, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Власти Австрии поддерживают Косово на пути вступления в Европейский союз и Совет Европы. Об этом 12 января заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер на пресс-конференции по итогам переговоров с косовским премьер-министром Альбином Курти.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«В Косово показали, что в значительной степени заинтересованы в том, чтобы стать частью европейской семьи. И поэтому Австрия поддерживает Косово на пути в ЕС, как и Западные Балканы в целом», — сказал он.

Кроме того, Нехаммер уточнил, что также Вена выступает в поддержку вступления Косова в Совет Европы, и добавил, что из-за этого он считает важным предложение Австрии «стать мостом» между Приштиной и Брюсселем и переубедить воздерживающихся по этому вопросу членов ЕС.

«В 2024 году мы станем свидетелями либерализации визового обмена с Косово, это стало возможным благодаря строгой проверке. И правительство, и ведомства в Косово прошли её убедительно», — отметил глава австрийского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Косово и Метохии далека от стабилизации. Между тем международная миссия под эгидой НАТО в этом районе (KFOR) отказала Сербии в вводе туда своих силовиков. В этом решении не приходилось сомневаться, оно было предсказуемым.