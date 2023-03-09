Белград, 10 марта, 2023, 02:07 — ИА Регнум. Белград не подпишет капитуляцию, не признает независимость самопровозглашённого Косово и не поддержит его членство в ООН, заявил 9 марта президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Вучич сделал подобное заявление после встречи спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака с президентом Косово Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти. Лайчак выразил надежду на скорое согласование, а затем и подписание сторонами европейско-американского плана по урегулированию в Косово.

«Люди должны знать, что мне не придет в голову подписать капитуляцию Сербии. Никто не должен мне говорить, каков план, я это знаю лучше, чем они, никто лучше меня в этой стране не знает, я участвовал в 300 переговорах, больше чем все остальные вместе взятые, знаю каждую деталь», — сказал Вучич.

Вучич подчеркнул, что Белград не капитулирует, не признает Косово и не будет молчать по вопросу вступления самопровозглашённой республики ООН.

Президент Сербии отметил, что сербы должны приблизиться к примирению с албанцами, но не нужно быть слишком оптимистичными в этом вопросе. По его словам, премьер Косово Курти видит своё спасение исключительно в нападениях на сербов.

Напомним, что независимость Косово не признаёт значительная часть стран — членов ООН, включая Россию, Китай и Индию. Идею вступления Косово в ООН проталкивают США и Европейский союз.