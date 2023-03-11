Сербия, 11 марта, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Не признавать независимость Косово пообещал 11 марта на встрече с гражданами Сербии президент республики Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Я независимость Косово не подпишу», — сказал Вучич.

Он пояснил, что не хочет оказаться в ситуации, когда ему придётся ездить по разным районам Сербии и оправдываться перед гражданами. Вучич пообещал не сдаваться и не признавать независимость Косово — «ни фактическую, ни юридическую».

Сербский президент пояснил, что Сербия хотела бы улучшить отношения с албанцами, сделать их пристойнее. Но это не значит, что нужно отдать им Косово.

Напомним, Вучич совершает поездки по стране и сообщает о создании надпартийной структуры «Народное движение за государство». Сейчас он находится в Пчиньском округе на юге Сербии.