Это бесстыдство — Вучич о докладе Европарламента о независимости Косово
Вучич назвал петлёй на шее Сербии требование Европарламента признать независимость Косово
Давос, Швейцария, 18 января, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Запад понимает только силу, и требует аналогичной политик от других. Об этом заявил 18 января на экономическом форуме в Давосе (Швейцария) президент Сербии Александр Вучич, комментируя доклад Европарламента, который потребовал от Белграда признать независимость Ксосово.
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Накануне Вучич встретился со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и ещё несколькими европейскими политиками с целью обсудить доклад Европарламента о политике безопасности. Он счёл странным изложенное в нём требование «призвать к ответу и наказать всех сецессионистов».
Он также сказал журналистам, что Сербию бомбят вопреки законам человечества, Уставу ООН, нормам Совбеза. По мнению президента страны, этим же актам противоречит намерение отделить Косово от Сербии. Вучич также назвал западные страны лицемерными, а некоторых их представителей — безответственными и принимающими в качестве аргументов только силу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский лидер заявлял о внешнем давлении на страну с целью обеспечить Косову членство в ООН и анонсировал намерение обсудить этот вопрос с советником госдепартамента США Дереком Шолле, который выдвинул такие требования.