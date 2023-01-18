Давос, Швейцария, 18 января, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Запад понимает только силу, и требует аналогичной политик от других. Об этом заявил 18 января на экономическом форуме в Давосе (Швейцария) президент Сербии Александр Вучич, комментируя доклад Европарламента, который потребовал от Белграда признать независимость Ксосово.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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«Это петля на шею не Вучичу, когда ЕП выступает с невероятными выводами особенно по Косово и Метохии, не буду употреблять другое слово, это петля на шее нашей страны…» — сказал Вучич.

Накануне Вучич встретился со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и ещё несколькими европейскими политиками с целью обсудить доклад Европарламента о политике безопасности. Он счёл странным изложенное в нём требование «призвать к ответу и наказать всех сецессионистов».

«Но они сами сецессионисты. Они устроили насильственное отделение нашей территории. До какой меры может идти это бесстыдство? У меня нет слов, они говорят — необходимо осудить тех, кто подстрекает сецессию, якобы части Косово и Боснии и Герцеговины», — возмущён Вучич.

Он также сказал журналистам, что Сербию бомбят вопреки законам человечества, Уставу ООН, нормам Совбеза. По мнению президента страны, этим же актам противоречит намерение отделить Косово от Сербии. Вучич также назвал западные страны лицемерными, а некоторых их представителей — безответственными и принимающими в качестве аргументов только силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский лидер заявлял о внешнем давлении на страну с целью обеспечить Косову членство в ООН и анонсировал намерение обсудить этот вопрос с советником госдепартамента США Дереком Шолле, который выдвинул такие требования.