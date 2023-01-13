Белград, 13 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Во время приезда с визитом в Белград советника Государственного департамента США Дерека Шолле одной из главных тем, помимо ситуации с Косово и Метохией, были Россия и Украина. Об этом 13 января рассказал журналистам президент Сербии Александр Вучич.

Tomas Tkacik Александр Вучич

«У нас был открытый, искренний и содержательный разговор по четырем ключевым темам: Косово и Метохия, двусторонние отношения, ситуация в регионе и Россия и Украина», — сказал он.

При этом 12 января Вучич заявил, что на сербские власти оказывается внешнее давление для того, чтобы обеспечить Косово членство в ООН га фоне предстоящего визита советника американского Госдепа в Белград.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Сербии Александр Вучич написал, что рассчитывает на то, что США окажут необходимое давление на власти непризнанного Косова с целью соблюдения Приштиной принятых и подписанных соглашений.