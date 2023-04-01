Белград, 1 апреля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Вхождение так называемых Сил безопасности Косово (СБК) на север края, населённый сербами, приведёт к эскалации и перечеркнёт все ранее достигнутые договорённости. Об этом 1 апреля заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

Ранее правительство самопровозглашённой республики Косово утвердило «Стратегию обороны», согласно которой СБК будут действовать на всей территории края.

«Не думаю, что это так легко произойдёт. Это бы значило, что больше не существует и следа какого-либо соглашения о чём-либо», — сказал Вучич.

По его словам, если это случится, то это будет означать, что в Приштине хотят лишь эскалации конфликта.

По ранее заключенным при посредничестве ЕС договорённостям спецназ косовской полиции не имеет права без особого разрешения входить в населённые сербами территории на севере Косова, а для появления там СБК требуется разрешение командования контингента НАТО (KFOR).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта посол США в Приштине Джеффри Ховенир заявил, что Вашингтон поддерживает возможность трансформации СБК в современные войска территориальной обороны, которые будут оперативно совместимы с НАТО.