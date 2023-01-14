Вучич заявил, что премьер Косово зря строит из себя нового Зеленского
Вучич заявил, что премьер-министр Косово зря строит из себя нового Зеленского
Белград, 14 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Глупой и неадекватной назвал политику властей Косово сербский президент Александр Вучич 14 января в беседе с журналистами в ходе рабочей поездки на участок железной дороги Нови-Сад — Суботица.
Комментируя заявление косовского премьер-министра Альбина Курти о том, что «граница Сербии и Косова стала границей НАТО и России», Вучич напомнил, что у Сербии есть свои границы и это закреплено в Уставе ООН.
Курти ошибочно считает себя частью НАТО, отмечает сербский лидер.
«Это ещё одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского, а меня как «маленького [президента РФ Владимира] Путина» и так далее».
Глава Сербии добавил, что уже наслушался глупостей за последний год, так что не намерен переживать по поводу очередной их порции со стороны Курти.