Белград, 14 января, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Глупой и неадекватной назвал политику властей Косово сербский президент Александр Вучич 14 января в беседе с журналистами в ходе рабочей поездки на участок железной дороги Нови-Сад — Суботица.

Predsednik.rs Александр Вучич

Комментируя заявление косовского премьер-министра Альбина Курти о том, что «граница Сербии и Косова стала границей НАТО и России», Вучич напомнил, что у Сербии есть свои границы и это закреплено в Уставе ООН.

Курти ошибочно считает себя частью НАТО, отмечает сербский лидер.

«Это ещё одна из отчаянных политических попыток, которыми он пытается представить себя в качестве большой жертвы и какого-то нового Зеленского, а меня как «маленького [президента РФ Владимира] Путина» и так далее».

Глава Сербии добавил, что уже наслушался глупостей за последний год, так что не намерен переживать по поводу очередной их порции со стороны Курти.