Москва, 12 января, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Ситуация в Косово и Метохии далека от стабилизации. Между тем международная миссия под эгидой НАТО в этом районе (KFOR) отказала Сербии в вводе туда своих силовиков. В этом решении не приходилось сомневаться, оно было предсказуемым. Так прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«По имеющимся сведениям, 6 января от натовского командования контингентом поступил отказ. Предсказуемо это было? Да», — заявила Захарова.

Она также отметила, что с учетом этого отказа Сербия будет в дальнейшем предпринимать следующие свои шаги для восстановления порядка в Косово. Как напомнила представитель внешнеполитического ведомства, Россия, по-прежнему придерживается мнения о том, что пути преодоления кризиса лежат в основе главного документа — резолюции СБ ООН 1244.

Напомним, 8 января президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink рассказал, что командование контингента НАТО в Косово (KFOR) в своём письме правительству Сербии написало, что для возвращения армии Сербии в Косово и Метохию нет потребности.