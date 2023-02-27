Белград, 27 февраля, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Жители Косово и Сербии смогут свободно перемещаться между территориями с внутренними паспортами после дополнительного обсуждения нюансов соглашения, предложенного в ЕС. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

European Parliament Жозеп Боррель

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Он рассказал о готовности сторон реализовывать соглашение после увязки всех его деталей. Обсуждать нюансы намерены в середине марта в рамках дополнительных переговоров. Вскоре текст достигнутого соглашения будет опубликован ЕС.

«Лидеры Сербии и Косова выразили свою готовность начать имплементацию соглашения, но потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить конкретные детали этого процесса. Я созову новую встречу в середине марта», — сказал Боррель.

Встреча не будет рассматриваться как переговоры для корректировки положений соглашения, также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял о намерении отстаивать свою позицию на переговорах в ЕС в части признания независимости Косово. В январе сербские оппозиционные партии и движения право-патриотического толка провели перед резиденцией президента страны акцию против плана по урегулированию ситуации на проблемной территории.