Боррель: Сербия и Косово готовы реализовать соглашение, предложенное ЕС
Боррель заявил о готовности Сербии и Косово применить инициированное ЕС соглашение
Белград, 27 февраля, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Жители Косово и Сербии смогут свободно перемещаться между территориями с внутренними паспортами после дополнительного обсуждения нюансов соглашения, предложенного в ЕС. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
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Он рассказал о готовности сторон реализовывать соглашение после увязки всех его деталей. Обсуждать нюансы намерены в середине марта в рамках дополнительных переговоров. Вскоре текст достигнутого соглашения будет опубликован ЕС.
Встреча не будет рассматриваться как переговоры для корректировки положений соглашения, также отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял о намерении отстаивать свою позицию на переговорах в ЕС в части признания независимости Косово. В январе сербские оппозиционные партии и движения право-патриотического толка провели перед резиденцией президента страны акцию против плана по урегулированию ситуации на проблемной территории.