В ЕС недовольны работой премьера непризнанного Косова
Евросоюз заявил, что недоволен работой премьера непризнанного Косова
Балканы, 20 января, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Евросоюз недоволен действиями премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти в вопросе разрешения косовского вопроса. Такое мнение 20 января выразил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак после двусторонней встречи.
«Мы ожидали от премьера непризнанного Косова Альбина Курти большего понимания предложения Европейского союза по нормализации отношений и возможностей, которые оно предоставляет», — заявил он.
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По его словам, переговоры велись в открытом и честном формате. Он назвал прошедшую встречу «непростой», а также добавил, что представители международной делегации, в состав которой вошли члены ЕС, США, Франции, Германии и Италии, ожидают от правительства Косова более эффективной работы по нормализации отношений между Белградом и Приштиной.
Как сообщало ИА REGNUM, сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград прилагает усилия, чтобы ситуация в Косове и Метохии стабилизировалась и перестала быть опасной.