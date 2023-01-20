Балканы, 20 января, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Евросоюз недоволен действиями премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти в вопросе разрешения косовского вопроса. Такое мнение 20 января выразил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак после двусторонней встречи.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press Альбин Курти

«Мы ожидали от премьера непризнанного Косова Альбина Курти большего понимания предложения Европейского союза по нормализации отношений и возможностей, которые оно предоставляет», — заявил он.

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По его словам, переговоры велись в открытом и честном формате. Он назвал прошедшую встречу «непростой», а также добавил, что представители международной делегации, в состав которой вошли члены ЕС, США, Франции, Германии и Италии, ожидают от правительства Косова более эффективной работы по нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

Как сообщало ИА REGNUM, сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград прилагает усилия, чтобы ситуация в Косове и Метохии стабилизировалась и перестала быть опасной.