Белград, 22 января, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Сербские власти учтут мнение своего народа при принятии непростых решений, в том числе по Косово и Метохии, заявила 22 января премьер-министр страны Ана Брнабич.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Премьер-министр Сербии Ана Брнабич

«Нам важно и дальше бороться за сильную Сербию во всех смыслах. Всё будем открыто и прозрачно обсуждать с нашим народом, все тяжёлые решения будем принимать с народом, а ответственность понесём мы», — сказала глава правительства Сербии.

Напомним, 23 января президент Сербии Александр Вучич выступит с обращением к нации по вопросу Косова и Метохии.

Сербии предстоит сделать «тяжелый выбор», предупреждал он граждан, отмечая, что на Белград «давят», требуя признать независимость Косово.

Сербия может остаться без финансовой поддержки ЕС, если и далее будет отказываться вводить санкции против России и признавать независимость Косово, заявляли представители правительства.

Читайте также: Вучич сравнил Сербию с волком, которого не заботит мнение овцы-Европы

А также: Вучич заявил, что Крым — это Украина